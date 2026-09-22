Bitcoin vor dem Asien-Boom? Metaplanet-Chef sieht neuen Zyklus

• Metaplanet-Chef Simon Gerovich spricht vom Beginn eines asiatischen Bitcoin-Zyklus• Japan hat 2026 eine umfassende Reform der Krypto-Regulierung beschlossen• Metaplanet hält 43'000 Bitcoin und setzt Treasury-Strategie fort

Metaplanet-Chef sieht asiatischen Bitcoin-Zyklus

Auf der Bitcoin Asia 2026 in Hongkong hat Simon Gerovich, CEO des japanischen Unternehmens Metaplanet, einen stärkeren Einfluss asiatischen Kapitals auf den Bitcoin-Markt in Aussicht gestellt. Die bisherigen Bitcoin-Zyklen seien vor allem vom Westen geprägt gewesen, während der erste asiatische Zyklus nach seiner Einschätzung bereits begonnen habe. Als entscheidenden Faktor nennt Gerovich den bislang begrenzten Zugang grosser Teile des asiatischen Kapitals zu Bitcoin. Das deutsche Branchenportal BTC-ECHO berichtet unter Berufung auf den Metaplanet-Chef, dass allein japanische Haushalte Finanzvermögen im Gegenwert von rund 14 Billionen US-Dollar halten. Etwa die Hälfte davon liege auf Bankkonten. Gerovich verweist zudem auf die veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Japan. Nach Jahrzehnten sehr niedriger Inflation hätten Inflation und die Entwicklung des Yen das Umfeld für japanische Anleger verändert. Seine Aussagen stellen allerdings eine Einschätzung des Metaplanet-Chefs dar und keine gesicherte Prognose für die weitere Entwicklung des Bitcoin-Kurses.

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Japan ordnet seine Krypto-Regulierung neu

Parallel dazu verändert Japan den regulatorischen Rahmen für Kryptowährungen. Mitte Juli wurde eine Reform des Financial Instruments and Exchange Act und des Payment Services Act verabschiedet. PwC Japan zufolge sollen die Änderungen unter anderem die Regulierung von Kryptowährungen neu ordnen sowie Markttransparenz und Anlegerschutz verbessern. Die Regulierung von Krypto-Transaktionen wird dabei aus dem Payment Services Act in das Finanzmarktrecht überführt. Kryptowährungen werden dort als eigene Kategorie von Finanzprodukten erfasst, ohne sie mit klassischen Wertpapieren gleichzustellen. Vorgesehen sind unter anderem zusätzliche Informationspflichten, strengere Vorgaben für Anbieter und neue Regeln gegen Insiderhandel und andere unfaire Handelspraktiken. Damit entsteht in Japan ein stärker an den bestehenden Finanzmarktregeln orientierter Rechtsrahmen für den Handel mit Krypto-Assets.

Metaplanet hält 43'000 Bitcoin

Eine zentrale Rolle bei der zunehmenden Verbindung zwischen dem japanischen Kapitalmarkt und Bitcoin spielt Metaplanet selbst. Das börsennotierte Unternehmen hat sein Geschäftsmodell in den vergangenen Jahren auf eine Bitcoin-Treasury-Strategie ausgerichtet. Nach aktuellen Unternehmensangaben hält Metaplanet 43'000 Bitcoin. Mitte August kündigte das Unternehmen zudem eine Expansion in den US-Markt an. In seinen offiziellen Veröffentlichungen informierte Metaplanet über eine Investition von 2'100 Bitcoin in Super League Enterprise und den Aufbau der US-Bitcoin-Treasury-Plattform Superplanet. BTC-ECHO zufolge hält das Unternehmen zugleich an seinem Ziel fest, seinen Bestand bis Ende 2027 auf 210'000 Bitcoin auszubauen. Damit bleibt die Entwicklung der Metaplanet-Aktie eng mit der Bitcoin-Strategie des Unternehmens verbunden. Die vorliegenden Quellen enthalten jedoch keine belastbare Prognose dazu, welche konkrete Kurswirkung die Entwicklung des japanischen Kryptomarktes auf die Aktie haben wird.

Jonas Vogt, Redaktion finanzen.ch