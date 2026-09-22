AXA Aktie 486352 / FR0000120628
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AXA Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Axa von 47 auf 50 Euro angehoben und die Papiere von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Thorsten Wenzel lobte am Dienstag die Strategie "Going Forward 2029" des Versicherungskonzerns. Der Plan setze auf die Hebel Wachstum, technische Exzellenz und Effizienz, die durch eine konzernweite KI-Strategie ergänzt würden. Erstversicherer hätten zuletzt eine Neubewertung erfahren, doch Axa werde im Vergleich zu den Wettbewerbern mit einem erheblichen Abschlag gehandelt, der in diesem Umfang nicht gerechtfertigt sei./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 12:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AXA S.A. Kaufen
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Unternehmen:
AXA S.A.
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
44.32 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Halten
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Kurs aktuell:
44.39 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Thorsten Wenzel
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KGV*:
-
Nachrichten zu AXA S.A.
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17.09.26
|EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AXA von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
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15.09.26
|AXA-Aktie gibt nach: Versicherer peilt Gewinnwachstum von 7 bis 9 Prozent an (finanzen.ch)
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15.09.26
|Axa will Gewinn mit KI deutlich steigern - Aktie gibt nach (AWP)
|
15.09.26
|Versicherer Axa will Gewinn stärker steigern - Hohe Ausschüttungen statt Zukäufe (AWP)
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10.09.26
|EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXA von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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03.09.26
|EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXA von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
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31.08.26
|AXA-Aktie im Minus: Versicherer meldet viele Hagelschäden an Autos und beschädigte Dächer (AWP)
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31.08.26
|Experten sehen bei AXA-Aktie Potenzial (finanzen.net)
Analysen zu AXA S.A.
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|21.09.26
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|21.09.26
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|21.09.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.26
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|15.09.26
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|03.03.25
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|27.02.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
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