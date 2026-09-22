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22.09.2026 13:19:31

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Axa von 47 auf 50 Euro angehoben und die Papiere von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Thorsten Wenzel lobte am Dienstag die Strategie "Going Forward 2029" des Versicherungskonzerns. Der Plan setze auf die Hebel Wachstum, technische Exzellenz und Effizienz, die durch eine konzernweite KI-Strategie ergänzt würden. Erstversicherer hätten zuletzt eine Neubewertung erfahren, doch Axa werde im Vergleich zu den Wettbewerbern mit einem erheblichen Abschlag gehandelt, der in diesem Umfang nicht gerechtfertigt sei./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 12:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 12:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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