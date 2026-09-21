Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
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Iberdrola SA Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Iberdrola mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der jüngste Anstieg der Strom- und Gaspreise dürfte zwar kurzfristig nur begrenzte Auswirkungen auf die Ergebnisse europäischer Versorger haben, da die Kunden einen Großteil der für dieses Jahr prognostizierten Stromerzeugung bereits über Lieferverträge abgesichert hätten, schrieb Jorge Alonso Suils am Freitag. Jedoch werde das Aufwärtspotenzial ab 2027 und insbesondere ab 2028 attraktiver, da sich die höheren Terminpreise in den Portfolios niederschlagen und zusätzliche Rentabilität aus noch nicht verlängerten Endkundenverträgen resultieren könnte./la/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Market-Perform
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
20.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
20.29 €
|
Abst. Kursziel*:
-1.43%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
20.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.48%
|
Analyst Name::
Jorge Alonso Suils
|
KGV*:
-
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|26.05.26
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|08.01.26
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
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Aktien in diesem Artikel
|Iberdrola SA
|19.14
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