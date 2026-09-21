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Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14

19.13
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21.09.2026 13:37:21

Iberdrola SA Market-Perform

Iberdrola
19.13 CHF 0.20%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Iberdrola mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der jüngste Anstieg der Strom- und Gaspreise dürfte zwar kurzfristig nur begrenzte Auswirkungen auf die Ergebnisse europäischer Versorger haben, da die Kunden einen Großteil der für dieses Jahr prognostizierten Stromerzeugung bereits über Lieferverträge abgesichert hätten, schrieb Jorge Alonso Suils am Freitag. Jedoch werde das Aufwärtspotenzial ab 2027 und insbesondere ab 2028 attraktiver, da sich die höheren Terminpreise in den Portfolios niederschlagen und zusätzliche Rentabilität aus noch nicht verlängerten Endkundenverträgen resultieren könnte./la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 11:21 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 04:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Iberdrola SA Market-Perform
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
20.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
20.29 € 		Abst. Kursziel*:
-1.43%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
20.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1.48%
Analyst Name::
Jorge Alonso Suils 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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