EURO STOXX 50-Wert Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Iberdrola SA von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 28.08.2021 wurde die Iberdrola SA-Aktie an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 10.45 EUR. Wer vor 5 Jahren 1’000 EUR in die Iberdrola SA-Aktie investiert hat, hat nun 95.694 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Iberdrola SA-Papiers auf 20.06 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’919.62 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 91.96 Prozent gleich.

Der Marktwert von Iberdrola SA betrug jüngst 130.84 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch