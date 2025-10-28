Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14

16.29
CHF
0.44
CHF
2.78 %
17:14:50
BRXC
28.10.2025 15:42:30

Iberdrola SA Verkaufen

Iberdrola
16.29 CHF 2.78%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Iberdrola von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 16,00 auf 16,20 Euro angehoben. Die guten Quartalszahlen und der optimistische Ausblick des Versorgers seien in der überdurchschnittlich hohen Bewertung bereits mehr als eingepreist, begründete Werner Eisenmann sein neues Anlagevotum in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem könne die Dividendenrendite im Vergleich zu den Konkurrenten nicht mithalten./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 14:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 15:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Iberdrola SA Verkaufen
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen 		Kurs*:
17.53 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
17.63 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Werner Eisenmann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

