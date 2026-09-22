Vonovia 16.18 CHF -1.51% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für Vonovia nach einem Gespräch auf einer Konferenz der Privatbank mit einem Kursziel von 34,50 Euro auf "Buy" belassen. Das Immobilienunternehmen habe seine hohe Belastbarkeit der Gewinnentwicklung betont, schrieb Kai Klose am Montag. Angesichts des Wahlergebnisses in Berlin sei die Auffassung bekräftigt worden, dass die Enteignung großer Wohnungsunternehmen in Berlin verfassungswidrig wäre./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.