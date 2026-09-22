Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
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Vonovia SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für Vonovia nach einem Gespräch auf einer Konferenz der Privatbank mit einem Kursziel von 34,50 Euro auf "Buy" belassen. Das Immobilienunternehmen habe seine hohe Belastbarkeit der Gewinnentwicklung betont, schrieb Kai Klose am Montag. Angesichts des Wahlergebnisses in Berlin sei die Auffassung bekräftigt worden, dass die Enteignung großer Wohnungsunternehmen in Berlin verfassungswidrig wäre./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vonovia SE Buy
|
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
34.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17.50 €
|
Abst. Kursziel*:
97.14%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17.53 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
96.81%
|
Analyst Name::
Kai Klose
|
KGV*:
-
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