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MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0

333.50
CHF
5.50
CHF
1.68 %
16:00:11
SWX
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22.09.2026 14:08:45

MTU Aero Engines Outperform

MTU Aero Engines
332.77 CHF 1.16%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 450 Euro auf "Outperform" belassen. Die Unternehmen mit Servicegeschäft im zivilen Luftfahrtbereich würden trotz hervorragender Ergebnisse wegen der hohen Ölpreise mit abgestraft, schrieb Adrien Rabier am Montag. Die Risiken stiegen zwar weiter, da im Iran und der Ukraine kein Kriegsende in Sicht sei. Ein "Horrorszenario" hält er aber für höchst unwahrscheinlich. Denn der Luftverkehr halte sich ordentlich und die Auftragsbücher von Safran, MTU, und Rolls Royce seien prall gefüllt für die kommenden zwölf Monate./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 12:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Outperform
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
450.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
356.20 € 		Abst. Kursziel*:
26.33%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
354.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.05%
Analyst Name::
Adrien Rabier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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14:08 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
17.09.26 MTU Aero Engines Sell UBS AG
14.09.26 MTU Aero Engines Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.26 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
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