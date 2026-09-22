MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
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MTU Aero Engines Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 450 Euro auf "Outperform" belassen. Die Unternehmen mit Servicegeschäft im zivilen Luftfahrtbereich würden trotz hervorragender Ergebnisse wegen der hohen Ölpreise mit abgestraft, schrieb Adrien Rabier am Montag. Die Risiken stiegen zwar weiter, da im Iran und der Ukraine kein Kriegsende in Sicht sei. Ein "Horrorszenario" hält er aber für höchst unwahrscheinlich. Denn der Luftverkehr halte sich ordentlich und die Auftragsbücher von Safran, MTU, und Rolls Royce seien prall gefüllt für die kommenden zwölf Monate./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Outperform
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
450.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
356.20 €
|
Abst. Kursziel*:
26.33%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
354.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.05%
|
Analyst Name::
Adrien Rabier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
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12:26
|Dienstagshandel in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Mittag (finanzen.ch)
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12:26
|Börse Frankfurt: Börsianer lassen DAX am Mittag steigen (finanzen.ch)
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09:47
|EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
21.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX schliesst im Plus (finanzen.ch)
|
21.09.26
|DAX aktuell: DAX zum Handelsende im Aufwind (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX notiert mittags im Plus (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX fester (finanzen.ch)
|
21.09.26
|DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|14:08
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|14.09.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:08
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|14.09.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:08
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|10.09.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|07.08.26
|MTU Aero Engines Underweight
|Barclays Capital
|09.07.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|24.04.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.09.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|MTU Aero Engines AG
|336.00
|2.44%
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