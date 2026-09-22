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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

588.60
CHF
-12.80
CHF
-2.13 %
17:33:38
SWX
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22.09.2026 15:35:22

Zurich Insurance Outperform

Zurich Insurance
587.29 CHF -2.42%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Zurich auf "Outperform" mit einem Kursziel von 650 Franken belassen. Bei der jüngsten Veranstaltung des Versicherers hätten die Übernahme von Beazley, die Entwicklung in den verschiedenen Schaden- und Unfallversicherungssparten sowie Kapitalausschüttungen als Teil des nächsten Strategieplans im Fokus gestanden, schrieb Ben Cohen in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 09:12 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 09:12 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Mini Futures Hebel
Steigender Zurich Insurance-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Zurich Insurance-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Outperform
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
650.00 CHF
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
593.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
9.61%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
587.29 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
10.68%
Analyst Name::
Ben Cohen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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