Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
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14.08.2026 10:02:28
EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Iberdrola SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Am 14.08.2025 wurde das Iberdrola SA-Papier via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Iberdrola SA-Papier an diesem Tag bei 16.23 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Iberdrola SA-Aktie investiert, befänden sich nun 616.333 Iberdrola SA-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Iberdrola SA-Anteile wären am 13.08.2026 12’511.56 EUR wert, da der Schlussstand 20.30 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 25.12 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Iberdrola SA einen Börsenwert von 133.70 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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