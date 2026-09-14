Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’895 0.9%  SPI 19’585 0.7%  Dow 52’573 1.0%  DAX 25’414 -0.6%  Euro 0.9451 -0.2%  EStoxx50 6’266 -0.9%  Gold 4’307 -1.0%  Bitcoin 63’573 1.4%  Dollar 0.8189 0.3%  Öl 107.9 3.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KI-Aktien im Blick: China kritisiert Warnung von Techbossen - Staatschef Xi schlägt gemeinsame Regulierung vor
Kryptobörsen vor der institutionellen Reifeprüfung
Fed vor Zinserhöhung: Warum Gold laut UBS trotzdem weiter steigen kann
Strategy-Aktie im Fokus: CEO rechtfertigt Bitcoin-Veräusserung und dann teuren Rückkauf
Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Montagvormittag
Suche...

Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14

19.04
CHF
-0.08
CHF
-0.39 %
09:00:22
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.09.2026 08:46:35

Iberdrola SA Market-Perform

Iberdrola
19.04 CHF -0.39%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Iberdrola mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Market-Perform" belassen. Dies schrieb Bartlomiej Kubicki am Freitag nach der Präsentation des Konzerns auf der "Strategic Decisions Conference" von Bernstein in London. Die Veranstaltung habe seine optimistische Einschätzung der europäischen Versorgerbranche untermauert./ag/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 14:04 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Iberdrola SA Market-Perform
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
20.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
20.63 € 		Abst. Kursziel*:
-3.05%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
19.88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0.63%
Analyst Name::
Bartlomiej Kubicki 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Iberdrola SA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?