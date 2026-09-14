Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
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14.09.2026 08:46:35
Iberdrola SA Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Iberdrola mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Market-Perform" belassen. Dies schrieb Bartlomiej Kubicki am Freitag nach der Präsentation des Konzerns auf der "Strategic Decisions Conference" von Bernstein in London. Die Veranstaltung habe seine optimistische Einschätzung der europäischen Versorgerbranche untermauert./ag/men;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 14:04 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Market-Perform
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
20.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
20.63 €
|
Abst. Kursziel*:
-3.05%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
19.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.63%
|
Analyst Name::
Bartlomiej Kubicki
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse