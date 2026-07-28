Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
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Iberdrola SA Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Iberdrola von 19,80 auf 20,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Jorge Alonso Suils hob in einer Analyse vom Montagnachmittag seine Schätzungen für den bereinigten Gewinn je Aktie bis 2027 an, zuvorderst infolge der jüngsten Käufe des Versorgers. Die teuren Akquisitionen sowie hohen Investitionen müssten aber zunächst verdaut werden./rob/ajx/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Market-Perform
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
20.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
21.09 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.17%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
21.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.21%
|
Analyst Name::
Jorge Alonso Suils
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Iberdrola SA
Analysen zu Iberdrola SA
|14:59
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|22.07.26
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:59
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|22.07.26
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.05.26
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|22.07.26
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|05.05.26
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|14:59
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Iberdrola SA
|19.71
|-0.74%
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|15:42
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Boeing Overweight
|15:26
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Bernstein Research
Daimler Truck Underperform
|15:26
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TRATON Market-Perform
|15:25
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Bernstein Research
Volvo AB Market-Perform
|15:08
|
JP Morgan Chase & Co.
United Parcel Service Neutral
|15:07
|
JP Morgan Chase & Co.
GSK Underweight
|15:06
|
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GSK Outperform