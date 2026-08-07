EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iberdrola SA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit Iberdrola SA-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Iberdrola SA-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 4.86 EUR. Bei einem Iberdrola SA-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 205.675 Iberdrola SA-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 4’261.59 EUR, da sich der Wert eines Iberdrola SA-Papiers am 06.08.2026 auf 20.72 EUR belief. Die Steigerung von 1’000 EUR zu 4’261.59 EUR entspricht einer Performance von +326.16 Prozent.

Zuletzt verbuchte Iberdrola SA einen Börsenwert von 133.57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch