WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
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22.09.2026 20:45:00
WACKER CHEMIE-Aktie: Trennung von Siltronic-Anteilen geplant
WACKER CHEMIE will sich von weiteren Anteilen an Siltronic trennen.
Auf Basis des Siltronic-Schlusskurses vom Dienstag könnte WACKER gut 180 Millionen Euro erlösen. Die Preissetzung und Zuteilung werden kurz nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens erwartet.
DOW JONES
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