Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Rolls-Royce Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1500 auf 1600 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Unternehmen mit Servicegeschäft im zivilen Luftfahrtbereich würden trotz hervorragender Ergebnisse wegen der hohen Ölpreise mit abgestraft, schrieb Adrien Rabier am Montag. Die Risiken stiegen zwar weiter, da im Iran und der Ukraine kein Kriegsende in Sicht sei. Ein "Horrorszenario" hält er aber für höchst unwahrscheinlich. Denn der Luftverkehr halte sich ordentlich und die Auftragsbücher von Safran, MTU, und Rolls Royce seien prall gefüllt für die kommenden zwölf Monate./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Market-Perform
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
16.00 £
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
15.00 £
|
Abst. Kursziel*:
6.70%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
14.94 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.12%
|
Analyst Name::
Adrien Rabier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
|
12:29
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Dienstagmittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:29
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Vormittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
09:28
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Optimismus in London: FTSE 100 beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce schiebt sich am Nachmittag vor (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Gute Stimmung in Europa: Gewinne im STOXX 50 (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 präsentiert sich mittags fester (finanzen.ch)
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|14:08
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:08
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|27.02.25
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:08
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.04.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Rolls-Royce Plc
|16.25
|0.18%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:08
|
Bernstein Research
Rolls-Royce Market-Perform
|14:08
|
Bernstein Research
MTU Aero Engines Outperform
|14:05
|
Bernstein Research
SAFRAN Outperform
|14:04
|
Bernstein Research
ABB Market-Perform
|13:19
|
DZ BANK
AXA Kaufen
|13:11
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Vonovia Buy
|13:10
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Volkswagen Buy