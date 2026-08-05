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Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

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06.08.2026 09:49:57

Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight

Fresenius Medical Care
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für FMC von 46,00 auf 44,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Zu den Behandlungszahlen des Dialysespezialisten gebe es mehr Fragen als Antworten, schrieb Hassan Al-Wakeel am Mittwoch nach dem Quartalsbericht./ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 22:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
44.50 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
42.12 € 		Abst. Kursziel*:
5.65%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
42.14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.60%
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
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