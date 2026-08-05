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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für FMC von 37 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Graham Doyle sieht mehr als 10 Prozent Korrekturrisiko für den Marktkonsens 2027 angesichts immer schwächerer Behandlungszahlen. Dies schrieb er am Dienstagnachmittag in seinem Resümee zum Quartalsbericht des Dialysekonzerns./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 16:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.