Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
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06.08.2026 12:26:13
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX mit Abgaben
Am Mittag halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.
Der LUS-DAX gibt im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0.03 Prozent auf 26’207.00 Punkte nach.
Der LUS-DAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 26’085.00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26’217.00 Punkten lag.
LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 06.07.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25’826.00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24’954.00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.08.2025, wies der LUS-DAX 23’951.00 Punkte auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 6.68 Prozent zu. Bei 26’435.00 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 21’861.50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 6.05 Prozent auf 29.08 EUR), Henkel vz (+ 4.10 Prozent auf 79.68 EUR), Zalando (+ 2.78 Prozent auf 25.14 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2.08 Prozent auf 42.17 EUR) und Brenntag SE (+ 1.81 Prozent auf 64.20 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Scout24 (-5.69 Prozent auf 72.05 EUR), Siemens (-5.61 Prozent auf 269.90 EUR), Beiersdorf (-1.31 Prozent auf 81.12 EUR), Vonovia SE (-0.80 Prozent auf 20.97 EUR) und Infineon (-0.42 Prozent auf 59.83 EUR).
Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX
Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 3’625’044 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 219.113 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien
Im LUS-DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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