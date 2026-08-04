Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
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04.08.2026 17:58:14
Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Dienstagshandel mit Gewinnen
Der LUS-DAX befand sich am zweiten Tag der Woche im Aufwind.
Am Dienstag kletterte der LUS-DAX via XETRA zum Handelsende um 0.53 Prozent auf 26’234.00 Punkte.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 26’266.00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 26’077.00 Einheiten.
LUS-DAX-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 25’820.00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 04.05.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 23’900.00 Punkten auf. Der LUS-DAX lag vor einem Jahr, am 04.08.2025, bei 23’835.00 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6.79 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 26’266.00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21’861.50 Punkten.
Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 3.66 Prozent auf 63.72 EUR), Airbus SE (+ 2.98 Prozent auf 214.20 EUR), Merck (+ 2.74 Prozent auf 146.35 EUR), Bayer (+ 2.40 Prozent auf 48.25 EUR) und Commerzbank (+ 2.32 Prozent auf 39.65 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Zalando (-13.36 Prozent auf 25.22 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-7.58 Prozent auf 41.46 EUR), adidas (-2.52 Prozent auf 160.65 EUR), Continental (-1.55 Prozent auf 71.24 EUR) und Hannover Rück (-1.36 Prozent auf 247.40 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX
Die Zalando-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 7’218’430 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 215.454 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick
Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.11 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen am Freitagmittag zu (finanzen.ch)
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09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Start (finanzen.ch)
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|Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Start des Freitagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
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|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
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|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|11:50
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|11:50
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
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