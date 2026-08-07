NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Bank sei auf gutem Weg, die für das Gesamtjahr gesetzten Ziele zu erreichen, schrieb Kian Abouhossein in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Mit Blick auf das laufende dritte Quartal stehe ein möglicher umfangreicher Abbau der Bestände risikobehafteter Anlagen im Fokus der Investoren./rob/bek/tih;