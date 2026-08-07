Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
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Commerzbank Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Bank sei auf gutem Weg, die für das Gesamtjahr gesetzten Ziele zu erreichen, schrieb Kian Abouhossein in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Mit Blick auf das laufende dritte Quartal stehe ein möglicher umfangreicher Abbau der Bestände risikobehafteter Anlagen im Fokus der Investoren./rob/bek/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:51 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Commerzbank Neutral
|
Unternehmen:
Commerzbank
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
37.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
39.61 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.59%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
39.29 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.83%
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
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