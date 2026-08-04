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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für FMC nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Underperform" belassen. Der Umsatz des Dialysespezialisten liege um 1.4 Prozent über dem Konsens, schrieb James Vane-Tempest in seiner ersten Reaktion am Dienstag. Das Wachstum der Behandlungen auf vergleichbarer Basis in den USA sei um 0,9 Prozent zurückgegangen, hierauf dürften sich die Blicke der Marktteilnehmer richten, prognostizierte der Experte./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.