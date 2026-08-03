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Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

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03.08.2026
SWX
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04.08.2026 07:16:03

Fresenius Medical Care (FMC) St Market-Perform

Fresenius Medical Care
39.36 CHF -6.44%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 44,65 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Dialysekonzern habe beim operativen Gewinn die Erwartungen übertroffen, schrieb Susannah Ludwig am Montagabend nach den Quartalszahlen. Die Behandlungszahlen in den USA seien allerdings gesunken./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 20:28 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 20:28 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Market-Perform
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
44.65 €
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Market-Perform 		Kurs*:
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Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
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Susannah Ludwig 		KGV*:
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