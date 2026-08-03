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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 44,65 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Dialysekonzern habe beim operativen Gewinn die Erwartungen übertroffen, schrieb Susannah Ludwig am Montagabend nach den Quartalszahlen. Die Behandlungszahlen in den USA seien allerdings gesunken./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 20:28 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 20:28 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.