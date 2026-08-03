Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
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03.08.2026
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04.08.2026 07:16:03
Fresenius Medical Care (FMC) St Market-Perform
Fresenius Medical Care
39.36 CHF -6.44%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 44,65 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Dialysekonzern habe beim operativen Gewinn die Erwartungen übertroffen, schrieb Susannah Ludwig am Montagabend nach den Quartalszahlen. Die Behandlungszahlen in den USA seien allerdings gesunken./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 20:28 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 20:28 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 20:28 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Market-Perform
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
44.65 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
45.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-1.65%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
42.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.68%
|
Analyst Name::
Susannah Ludwig
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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