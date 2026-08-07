NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Das organische Wachstum der Düsseldorfer habe mit 4,7 Prozent die Konsensschätzung von 3,3 Prozent übertroffen, schrieb Celine Pannuti in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Der Konsumgüterhersteller habe vor allem von höheren Volumina profitiert, aber auch von höheren Preisen./rob/bek/tih;