03.12.2025 12:49:44

Fresenius Medical Care (FMC) St Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für FMC am zweiten Tag einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Die Konzernchefin habe detaillierten Einblick in den US-Dialysemarkt gewährt, schrieb Sam England in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Auswirkungen der Abnehmmittel der GLP-1-Klasse auf die Dialysepopulation sieht man weiter gelassen./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 10:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

