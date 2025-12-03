Fresenius Medical Care 37.62 CHF -1.32% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für FMC am zweiten Tag einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Die Konzernchefin habe detaillierten Einblick in den US-Dialysemarkt gewährt, schrieb Sam England in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Auswirkungen der Abnehmmittel der GLP-1-Klasse auf die Dialysepopulation sieht man weiter gelassen./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 10:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



