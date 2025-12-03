Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
37.34CHF
-0.54CHF
-1.43 %
14:34:04
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
03.12.2025 12:49:44
Fresenius Medical Care (FMC) St Buy
Fresenius Medical Care
37.62 CHF -1.32%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für FMC am zweiten Tag einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Die Konzernchefin habe detaillierten Einblick in den US-Dialysemarkt gewährt, schrieb Sam England in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Auswirkungen der Abnehmmittel der GLP-1-Klasse auf die Dialysepopulation sieht man weiter gelassen./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 10:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
40.34 €
|
Abst. Kursziel*:
48.74%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
40.34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
48.74%
|
Analyst Name::
Sam England
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
12:26
|XETRA-Handel: LUS-DAX mittags auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12:15
|EQS-PVR: Fresenius Medical Care AG: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräusserung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG (EQS Group)
|
12:15
|EQS-PVR: Fresenius Medical Care AG: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG (EQS Group)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Grün: Zum Start des Mittwochshandels Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.ch)
|
09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
01.12.25
|UBS AG beurteilt Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Sell (finanzen.ch)
|
01.12.25