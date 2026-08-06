Swisscom-Aktie deutlich stärker: Gewinnsprung bei spürbar niedrigeren Erlösen - Neue Führungsstruktur

Der Umsatz schrumpfte spürbar, was auch auf die Euro-Schwäche zurückzuführen war. Dennoch konnte der Branchenprimus deutlich mehr Gewinn einfahren. Nach der Vorlage der Halbjahreszahlen legte die Swisscom-Aktie deutlich zu. Analysten lobten insbesondere die Fortschritte bei den Kostensenkungen in der Schweiz und bei der Integration von Vodafone Italia.

Umsatz sinkt wegen Euro-Schwäche

Von Januar bis Ende Juni erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 7,22 Milliarden Franken, wie die Swisscom am Donnerstag in einem Communiqué bekannt gab. Das ist ein Minus von 3,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Dabei drückte die Euro-Schwäche die Einnahmen aus dem Italien-Geschäft in den Swisscom-Büchern. Zu konstanten Wechselkursen wäre der Umsatz lediglich um 2,0 Prozent gesunken.

Betriebsgewinn und Reingewinn steigen

Dagegen hat die Swisscom die Profitabilität gesteigert: Der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen nach Abzug der Leasingkosten (EBITDAaL) wuchs auf 2,56 Milliarden Franken. Das ist ein Plus von 3,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ohne die Euro-Schwäche wäre der Betriebsgewinn gar um 3,7 Prozent geklettert.

Unter dem Strich konnte der Konzern den Reingewinn um 6,9 Prozent auf 668 Millionen Franken steigern. Der Anstieg sei unter anderem Kosteneinsparungen in der Schweiz und den Synergien aus der Zusammenlegung der Mailänder Gesellschaften Fastweb und Vodafone Italia zu verdanken, hiess es.

Damit hat die Swisscom die Erwartungen der Finanzgemeinde leicht übertroffen. Analysten hatten mit weniger Umsatz, Betriebs- und Reingewinn gerechnet.

Analysten loben Schweizer Kerngeschäft

Besonders positiv beurteilen die Analysten die Entwicklung im Schweizer Kerngeschäft. Die Umsatzerosion im Telekomgeschäft habe sich im zweiten Quartal abgeschwächt, schreiben UBS und Vontobel. Dazu beigetragen hätten Preiserhöhungen sowie stabile Erlöse im Firmenkunden- und Grosshandelsgeschäft. Gleichzeitig wirkten die Kostensenkungen stärker als erwartet. Die UBS hält die unveränderte Prognose für den Umsatzrückgang im Schweizer Telekomgeschäft deshalb für eher vorsichtig.

Vodafone-Integration kommt voran

Auch in Italien kommt Swisscom laut den Experten mit der Integration von Vodafone Italia gut voran. Das italienische EBITDAaL legte im zweiten Quartal deutlich zu, wobei die bereits realisierten Synergien die Erwartungen stützten. Die UBS sieht zudem eine Verbesserung der Erlöstrends. Im ersten Halbjahr beliefen sich die Synergien auf 166 Millionen Euro. Damit ist Swisscom auf Kurs, das Synergieziel von über 300 Millionen Euro im Gesamtjahr 2026 zu erreichen.

Neue Führungsstruktur für Schweizer Geschäft

Parallel zu den Halbjahreszahlen kündigte die Swisscom eine neue Führungsstruktur für ihr Schweizer Geschäft an. Mit Dirk Wierzbitzki wird zum 1. Januar 2027 erstmals ein eigener CEO für das Schweizer Geschäft eingesetzt. Gleichzeitig übernimmt Rolf Stettler als eigener Finanzchef die operative Gesamtverantwortung für die finanzielle Führung des Schweizer Geschäfts. Damit führt die Swisscom im Heimmarkt ähnliche Organisationsstrukturen wie bereits im Italien-Geschäft ein.

Wierzbitzki arbeitet seit 2010 bei der Swisscom. Seit 2016 leitet der deutsch-schweizerische Doppelbürger den Bereich Privatkunden und ist Mitglied der Geschäftsleitung von Swisscom Schweiz.

Christoph Aeschlimann bleibt Konzernchef

Christoph Aeschlimann bleibt Konzern-Chef und kann sich damit noch stärker auf Strategie, Transformation, Innovation, die Beziehungen zu wichtigen Anspruchsgruppen sowie die langfristige Weiterentwicklung der Swisscom-Gruppe konzentrieren, hiess es in der Mitteilung.

Der neue Schweizer Finanzchef Stettler war bislang Head of Finance Schweiz und wird nun ebenfalls Teil der Schweizer Geschäftsleitung. Eugen Stermetz bleibt als Gruppen-Finanzchef für die übergeordnete finanzielle Verantwortung der Gruppe zuständig.

Weitere Wechsel in der Schweizer Geschäftsleitung

Michel Siegenthaler rückt ebenfalls in die Schweizer Geschäftsleitung auf. Er folgt als Leiter des Privatkundengeschäfts auf Wierzbitzki. Bislang war er Chef der Swisscom-Shops.

Eine weitere Änderung gibt es an der Spitze des Geschäftskundenbereichs. Urs Lehner gibt die Führung ab. Interimistisch übernimmt Thomas Wettstein, Business- und IT-Chef der Swisscom. Die definitive Nachfolgelösung werde zu gegebener Zeit bekannt gegeben, hiess es.

Swisscom plant neuen Standort in Lissabon - Gewerkschaftskritik

Die Swisscom plant einen neuen Standort in Lissabon. In der portugiesischen Hauptstadt sollen ausgewählte Technologie- und Unternehmensdienstleistungen in den Bereichen IT, Softwareentwicklung und Finanzen erbracht werden.

Damit wolle die Swisscom ihre langfristige Wettbewerbsfähigkeit stärken, teilte der Telekomkonzern am Donnerstag in einem Communiqué mit. Lissabon sei eine Ergänzung zu den bestehenden Auslandsstandorten in Riga und Rotterdam. Es sei vorgesehen, dort im nächsten Jahr mit etwa 40 Mitarbeitern zu starten und mittelfristig auf rund 200 Angestellte zu wachsen.

Kritik von Gewerkschaften

Die Gewerkschaften kritisieren die Pläne. "Besonders stossend ist dieser Schritt vor dem Hintergrund, dass die Swisscom gleichzeitig sehr gute Geschäftszahlen präsentiert und den Personalbestand in der Schweiz weiter reduziert hat", schrieb Syndicom in einer Mitteilung.

Während hochwertige Funktionen in den Bereichen IT, Softwareentwicklung und Finanzen im Ausland aufgebaut würden, baue die Swisscom in der Schweiz Stellen ab. Der Konzern stelle damit die Gewinnmaximierung über das öffentliche Interesse und gefährde die Akzeptanz des Service public. Syndicom fordere von der Swisscom ein klares Bekenntnis zum Werkplatz Schweiz und zu den Arbeitsplätzen hierzulande.

Der Personalverband Transfair befürchtet, dass zugunsten von Lissabon Stellen in der Schweiz abgebaut oder nicht mehr nachbesetzt würden. "Damit schadet die Swisscom dem Schweizer Arbeitsmarkt", schrieb Transfair. Der Konzern und der Bund, dem die Swisscom mehrheitlich gehört, müssten endlich Verantwortung übernehmen.

Der neue Ableger Lissabon soll die Standorte Riga und Rotterdam ergänzen. Diese hat der Konzern bereits 2020 eröffnet, wie Transfair schrieb. 2021 folgte die Auslagerung von einem Teil des Callcenters nach Kosovo.

"Gleichzeitig wurden in der Schweiz Arbeitsplätze abgebaut oder nicht mehr nachbesetzt. Die Entwicklung hat also System. Die oft bemühte Begründung mit dem Fachkräftemangel greift dabei zu kurz - wirtschaftliche Motive wie tiefere Löhne im Ausland stehen offensichtlich im Vordergrund", kritisierte der Personalverband.

Swisscom weist Vorwürfe zurück

Swisscom-Chef Christoph Aeschlimann wies die Vorwürfe zurück. Das Bekenntnis der Swisscom zum Werkplatz Schweiz sei glasklar. Man habe knapp 15'000 Vollzeitstellen hierzulande. "Das sind weit über 90 Prozent der Mitarbeiter, die für das Schweizer Geschäft arbeiten. Die Schweiz ist der wichtigste Standort für die Swisscom und wird das weiterhin bleiben, auch wenn künftig noch 200 Beschäftigte in Portugal arbeiten", sagte Aeschlimann im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP.

An den Standorten in Riga und Rotterdam sind aktuell rund 600 Mitarbeiter tätig. "Ein stark zunehmender Ausbau dieser Standorte war nie vorgesehen", sagte eine Sprecherin auf Anfrage.

Aktie legt nach Halbjahreszahlen zu

Die Swisscom-Aktien legten nach der Vorlage der Halbjahreszahlen deutlich zu. An der SIX ging es letztlich um 4,38 Prozent auf 643 Franken nach oben. Im bisherigen Jahresverlauf hatten die Swisscom-Aktien bis zum Vorabend rund 7 Prozent zugelegt.

Fragezeichen setzen die Analysten vor allem beim Geldfluss und bei der längerfristigen Entwicklung in der Schweiz. Die ZKB verwies auf einen hinter den Erwartungen zurückgebliebenen freien Cashflow und rechnet wegen des anhaltenden Umsatzdrucks mit weiteren Belastungen. Hinzu kämen mögliche Kosten einer Frequenzauktion im Jahr 2027.

Jahresziele bestätigt

An den Zielen für das laufende Geschäftsjahr 2026 hält die Swisscom fest: Der "blaue Riese" peilt einen Umsatz von 14,7 bis 14,9 Milliarden Franken an. Beim operativen Gewinn will die Swisscom 5,0 bis 5,1 Milliarden Franken erreichen. Geplant sind ausserdem Investitionen von 3,0 bis 3,1 Milliarden Franken.

Wenn diese Ziele erreicht werden, soll die Dividende um 1 Franken auf 27 Franken pro Aktie erhöht werden.

Bern (awp)