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Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

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21.07.2026 10:47:05

Fresenius Medical Care (FMC) St Hold

Fresenius Medical Care
39.51 CHF 0.96%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für FMC vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Analyst Falko Friedrichs rechnet in einem Ausblick am Dienstag mit einem Umsatzwachstum des Dialysespezialisten aus eigener Kraft von drei Prozent. Auf vergleichbarer Basis dürfte es jedoch weiterhin eine Schrumpfung gegeben haben./rob/bek/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 08:09 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
40.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
42.51 € 		Abst. Kursziel*:
-5.90%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
42.76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6.45%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
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10:47 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
20.07.26 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.07.26 Fresenius Medical Care Market-Perform Bernstein Research
07.07.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
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