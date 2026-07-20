Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
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21.07.2026 10:47:05
Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
Fresenius Medical Care
39.51 CHF 0.96%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für FMC vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Analyst Falko Friedrichs rechnet in einem Ausblick am Dienstag mit einem Umsatzwachstum des Dialysespezialisten aus eigener Kraft von drei Prozent. Auf vergleichbarer Basis dürfte es jedoch weiterhin eine Schrumpfung gegeben haben./rob/bek/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 08:09 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 08:09 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
42.51 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.90%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
42.76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.45%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
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|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX zum Start in Grün (finanzen.ch)
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09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.ch)
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20.07.26
|Jefferies & Company Inc.: Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie erhält Underperform (finanzen.ch)
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20.07.26
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information (EQS Group)
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20.07.26
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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20.07.26
|DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fresenius Medical Care (FMC) St-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
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16.07.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung mit Market-Perform (finanzen.ch)
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15.07.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: DAX präsentiert sich leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
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|JP Morgan Chase & Co.
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|07.07.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:47
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|20.07.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|10:47
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.05.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
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