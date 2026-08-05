Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Underweight-Bewertung durch JP Morgan Chase & Co.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für FMC von 37,40 auf 32,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Dialysekonzern stehe mit Blick auf 2027 vor einer "Mauer aus Sorgen", schrieb David Adlington am Dienstagabend im Nachgang des Quartalsberichts. Die Behandlungszahlen schwächelten.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie am Tag der Analyse

Um 13:18 Uhr stieg die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1.1 Prozent auf 41.91 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Abwärtsrisiko von 22.93 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 471’012 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt. Die Aktie kletterte auf Jahressicht 2026 um 6.9 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 23:03 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.