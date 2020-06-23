Fresenius Medical Care 38.65 CHF -1.22% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für FMC von 60 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Richard Felton kappte seine Ergebnisschätzungen für den Dialysekonzern bis 2027 nach dem Quartalsbericht um bis zu neun Prozent./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 23:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.