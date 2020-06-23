Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
81.20CHF
9.20CHF
12.78 %
23.06.2020
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
07.11.2025 13:51:44
Fresenius Medical Care (FMC) St Buy
Fresenius Medical Care
38.65 CHF -1.22%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für FMC von 60 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Richard Felton kappte seine Ergebnisschätzungen für den Dialysekonzern bis 2027 nach dem Quartalsbericht um bis zu neun Prozent./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 23:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
41.52 €
|
Abst. Kursziel*:
32.47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
41.48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.59%
|
Analyst Name::
Richard Felton
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
06.11.25
|XETRA-Handel LUS-DAX in Rot (finanzen.ch)
|
06.11.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: So performt der DAX aktuell (finanzen.ch)
|
06.11.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Barclays Capital gibt Equal Weight-Bewertung bekannt (finanzen.ch)
|
06.11.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Hold in neuer Analyse (finanzen.ch)
|
06.11.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
06.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX sackt zum Start des Donnerstagshandels ab (finanzen.ch)
|
05.11.25
|DZ BANK: Kaufen für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie (finanzen.ch)
|
05.11.25
|Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Hold (finanzen.ch)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|13:51
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:46
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|07:34
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|06.11.25
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|13:51
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:46
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|07:34
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|06.11.25
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|13:51
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|15.08.25
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:46
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|07:34
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|04.11.25
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|06.11.25
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|81.20
|12.78%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:29
|
DZ BANK
HENSOLDT Kaufen
|15:27
|
Jefferies & Company Inc.
BNP Paribas Buy
|15:12
|
DZ BANK
HelloFresh Halten
|14:10
|
JP Morgan Chase & Co.
Under Armour Underweight
|14:07
|
Barclays Capital
Diageo Overweight
|14:06
|
Barclays Capital
Heidelberg Materials Equal Weight
|14:05
|
Barclays Capital
RATIONAL Overweight