AMD Aktie 903491 / US0079031078
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AMD (Advanced Micro Devices) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AMD nach Zahlen zum zweiten Quartal von 385 auf 550 US-Dollar angehoben, die Einstufung jedoch auf "Neutral" belassen. Das Wachstum im Segment Datenzentren dürfte im kommenden Geschäftsjahr das Wachstum der Infrastruktur für Künstliche Intelligenz hinter sich lassen, schrieb Harlan Sur in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Von Kunden von JPMorgan höre er aber, dass die Aussagen des Chip-Herstellers zur Profitabilität im laufenden Quartal hinter deren Erwartungen zurückblieben, so der Experte./rob/bek/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 00:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Neutral
|
Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 550.00
|
Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
$ 482.05
|
Abst. Kursziel*:
14.10%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 483.47
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.76%
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Analyst Name::
Harlan Sur
|
KGV*:
-
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