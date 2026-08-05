Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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05.08.2026 09:28:37
Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start des Mittwochshandels im Plus
Der LUS-DAX hält derzeit an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.
Um 09:26 Uhr steigt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0.01 Prozent auf 26’362.00 Punkte.
Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 26’344.00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 26’435.00 Punkten.
So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf
Auf Wochensicht kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 25’820.00 Punkte. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 05.05.2026, den Wert von 24’455.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, stand der LUS-DAX bei 23’863.00 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.31 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 26’435.00 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Punkten verzeichnet.
Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Fresenius SE (+ 4.53 Prozent auf 46.37 EUR), Siemens Energy (+ 3.88 Prozent auf 156.72 EUR), Bayer (+ 3.44 Prozent auf 49.91 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1.76 Prozent auf 42.19 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1.57 Prozent auf 375.50 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Infineon (-5.60 Prozent auf 60.15 EUR), Vonovia SE (-1.89 Prozent auf 21.23 EUR), Continental (-1.43 Prozent auf 70.22 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1.14 Prozent auf 57.06 EUR) und Scout24 (-0.92 Prozent auf 75.50 EUR).
Diese LUS-DAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Im LUS-DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 555’505 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 217.474 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4.29 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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