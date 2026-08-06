Equal Weight-Note für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Neue Analyse von Barclays Capital

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für FMC von 46,00 auf 44,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Zu den Behandlungszahlen des Dialysespezialisten gebe es mehr Fragen als Antworten, schrieb Hassan Al-Wakeel am Mittwoch nach dem Quartalsbericht.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 10:26 Uhr 2.3 Prozent auf 42.24 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 5.35 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wurden via XETRA 277’068 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 gewann der Anteilsschein 7.8 Prozent.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 22:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 03:00 / GMT



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