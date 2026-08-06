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Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

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Bewertung im Blick 06.08.2026 10:43:45

Equal Weight-Note für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Neue Analyse von Barclays Capital

Equal Weight-Note für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Neue Analyse von Barclays Capital

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiers durch Barclays Capital-Analyst Hassan Al-Wakeel.

Fresenius Medical Care
39.13 CHF -0.42%
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Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für FMC von 46,00 auf 44,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Zu den Behandlungszahlen des Dialysespezialisten gebe es mehr Fragen als Antworten, schrieb Hassan Al-Wakeel am Mittwoch nach dem Quartalsbericht.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 10:26 Uhr 2.3 Prozent auf 42.24 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 5.35 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wurden via XETRA 277’068 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 gewann der Anteilsschein 7.8 Prozent.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 22:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius Medica

Bildquelle: Travis Wolfe / Shutterstock.com,Fresenius Medical Care
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