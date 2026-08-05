Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
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05.08.2026 11:37:44
Goldman Sachs Group Inc.: Neutral-Note für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie
Das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Richard Felton unterzogen.
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für FMC von 43 auf 39 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton passte seine Schätzungen am Dienstag an durchwachsene Quartalsergebnisse des Dialysekonzerns an.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Um 11:21 Uhr konnte die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0.9 Prozent auf 41.82 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch einen Rückgangsspielraum von 6.74 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Im heutigen Handel wurden bisher 378’573 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 6.7 Prozent aufwärts.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 21:03 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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