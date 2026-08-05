Goldman Sachs Group Inc.: Neutral-Note für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für FMC von 43 auf 39 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton passte seine Schätzungen am Dienstag an durchwachsene Quartalsergebnisse des Dialysekonzerns an.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 11:21 Uhr konnte die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0.9 Prozent auf 41.82 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch einen Rückgangsspielraum von 6.74 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Im heutigen Handel wurden bisher 378’573 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 6.7 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 21:03 / BST

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