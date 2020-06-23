Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
Fresenius Medical Care (FMC) St Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Fresenius Medical Care (FMC) von 60 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Das dritte Quartal überzeugt nur auf den ersten Blick", schrieb Sven Kürten am Mittwoch in seinem Resümee zu den Geschäftszahlen. Denn der Dialyseanbieter habe stark von "nicht unbedingt nachhaltigen Erträgen" profitiert. Seine Gewinnschätzungen stiegen für 2025 wegen geringerer Zinsaufwendungen und der Steuerquote, änderten sich in den Folgejahren aber kaum./rob/ag/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 13:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
41.47 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
41.51 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Sven Kürten
|
KGV*:
-
