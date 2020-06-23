Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’330 0.2%  SPI 17’044 0.0%  Dow 47’065 0.0%  DAX 23’915 -0.1%  Euro 0.9303 0.0%  EStoxx50 5’645 -0.3%  Gold 3’981 1.3%  Bitcoin 83’331 1.2%  Dollar 0.8105 0.0%  Öl 64.0 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Sika41879292Partners Group2460882Zurich Insurance1107539
Top News
Novo Nordisk-Aktie volatil: Weniger Gewinn - Umsatzplus unter den Erwartungen
So geht es für die Amazon-Aktie nach Allzeithoch weiter: Rekordquartal und OpenAI-Deal bleiben im Fokus
Ausblick: Dropbox gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Ausblick: RATIONAL öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
DZ BANK: Kaufen für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie
Suche...
200.- Saxo-Deal

Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

81.20
CHF
9.20
CHF
12.78 %
23.06.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.11.2025 13:58:16

Fresenius Medical Care (FMC) St Kaufen

Fresenius Medical Care
38.11 CHF -0.88%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Fresenius Medical Care (FMC) von 60 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Das dritte Quartal überzeugt nur auf den ersten Blick", schrieb Sven Kürten am Mittwoch in seinem Resümee zu den Geschäftszahlen. Denn der Dialyseanbieter habe stark von "nicht unbedingt nachhaltigen Erträgen" profitiert. Seine Gewinnschätzungen stiegen für 2025 wegen geringerer Zinsaufwendungen und der Steuerquote, änderten sich in den Folgejahren aber kaum./rob/ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 13:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 13:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
41.47 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
41.51 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Sven Kürten 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten