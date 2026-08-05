Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
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05.08.2026 11:22:44
UBS AG: Sell für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie
UBS AG hat die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.
Die Schweizer Grossbank UBS hat das Kursziel für FMC von 37 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Graham Doyle sieht mehr als 10 Prozent Korrekturrisiko für den Marktkonsens 2027 angesichts immer schwächerer Behandlungszahlen. Dies schrieb er am Dienstagnachmittag in seinem Resümee zum Quartalsbericht des Dialysekonzerns.
Aktieninformation im Fokus: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung
Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St legte um 11:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1.3 Prozent auf 41.98 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Rückgangsspielraum von 14.24 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 327’047 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für das Papier um 7.1 Prozent aufwärts.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 16:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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