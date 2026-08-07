SUSS MicroTec 77.88 CHF 5.37% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Suss Microtec nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Das zweite Quartal des Technologieunternehmens sei mit Blick auf die Auftragsentwicklung bombastisch gewesen, schrieb Malte Schaumann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er erklärt dies mit vorgezogenen Kundenaufträgen und geht davon aus, dass die Nachfrage im zweiten Halbjahr unter diesem außergewöhnlich hohen Niveau bleiben wird./mf/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.