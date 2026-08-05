Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX-Anleger greifen zum Start des Mittwochshandels zu

Um 09:11 Uhr verbucht der DAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0.56 Prozent auf 26’348.76 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2.170 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.729 Prozent auf 26’393.43 Punkte an der Kurstafel, nach 26’202.35 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 26’348.63 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 26’403.81 Punkten.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der DAX bereits um 1.91 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Wert von 25’779.31 Punkten. Der DAX notierte noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, bei 24’401.70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, bewegte sich der DAX bei 23’846.07 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 7.37 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 26’403.81 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Punkten verzeichnet.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Fresenius SE (+ 4.53 Prozent auf 46.37 EUR), Siemens Energy (+ 3.88 Prozent auf 156.72 EUR), Bayer (+ 3.44 Prozent auf 49.91 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1.76 Prozent auf 42.19 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1.57 Prozent auf 375.50 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Infineon (-5.60 Prozent auf 60.15 EUR), Vonovia SE (-1.89 Prozent auf 21.23 EUR), Continental (-1.43 Prozent auf 70.22 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1.14 Prozent auf 57.06 EUR) und Scout24 (-0.92 Prozent auf 75.50 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 555’505 Aktien gehandelt. Im DAX weist die Siemens-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 217.474 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

Unter den DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7.05 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch