Deutsche Telekom-Aktie-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet mit Buy

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 35,20 Euro belassen. Der Umsatz decke sich mit der Konsensschätzung, das operative Ergebnis liege ein Prozent über der Markterwartung, schrieb Paul Sidney in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Der aufgestockte Aktienrückkauf lege die Vermutung nahe, dass die Bonner womöglich nicht die Aktien der Minderheitsaktionäre von T-Mobile aufkaufen wollten. Hierzu habe sich die Deutsche Telekom jedoch nicht geäussert.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Deutsche Telekom-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Telekom-Papiere um 12:48 Uhr 6.9 Prozent. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 20.05 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 4’062’600 Stück. Der Anteilsschein stieg seit Jahresbeginn 2026 um 9.4 Prozent. Die kommenden Ergebnisse für Q2 2026 dürfte Deutsche Telekom am 06.08.2026 präsentieren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:57 / GMT

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