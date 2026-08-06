Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX im Plus

Am Donnerstag steigt der DAX um 12:08 Uhr via XETRA um 0.30 Prozent auf 26’204.64 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.186 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.038 Prozent auf 26’116.27 Punkte an der Kurstafel, nach 26’126.30 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26’205.78 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 26’081.69 Punkten.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 1.35 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 06.07.2026, erreichte der DAX einen Wert von 25’817.89 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, stand der DAX noch bei 24’918.69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, wies der DAX einen Wert von 23’924.36 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6.79 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26’403.81 Punkten. Bei 21’863.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im DAX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 6.05 Prozent auf 29.08 EUR), Henkel vz (+ 4.10 Prozent auf 79.68 EUR), Zalando (+ 2.78 Prozent auf 25.14 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2.08 Prozent auf 42.17 EUR) und Brenntag SE (+ 1.81 Prozent auf 64.20 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Scout24 (-5.69 Prozent auf 72.05 EUR), Siemens (-5.61 Prozent auf 269.90 EUR), Beiersdorf (-1.31 Prozent auf 81.12 EUR), Vonovia SE (-0.80 Prozent auf 20.97 EUR) und Infineon (-0.42 Prozent auf 59.83 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 3’625’044 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Siemens-Aktie mit 219.113 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.17 Prozent.

Redaktion finanzen.ch