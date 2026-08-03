Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
41.15CHF
0.77CHF
1.91 %
03.08.2026
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
04.08.2026 07:40:22
Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
Fresenius Medical Care
38.18 CHF -9.25%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Sell" belassen. Diese seien wegen eines positiven Sondereffekts auf den ersten Blick besser als erwartet, schrieb Graham Doyle am Montagabend. Mit Blick nach vorn drohten aber deutlich niedrigere Marktschätzungen für den Dialysespezialisten./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 19:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
37.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
45.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-18.50%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
41.33 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10.48%
|
Analyst Name::
Graham Doyle
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
03.08.26
|Fresenius Medical Care beruft neue Vorständin für Care Delivery (Dow Jones)
|
03.08.26
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
03.08.26
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information (EQS Group)
|
31.07.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Experten empfehlen Fresenius Medical Care (FMC) St im Juli mehrheitlich zum Verkauf (finanzen.net)
|
31.07.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne (finanzen.ch)
|
31.07.26