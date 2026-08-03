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Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

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03.08.2026
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04.08.2026 07:40:22

Fresenius Medical Care (FMC) St Sell

Fresenius Medical Care
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Sell" belassen. Diese seien wegen eines positiven Sondereffekts auf den ersten Blick besser als erwartet, schrieb Graham Doyle am Montagabend. Mit Blick nach vorn drohten aber deutlich niedrigere Marktschätzungen für den Dialysespezialisten./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 19:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
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Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
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