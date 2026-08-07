HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286
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HSBC Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HSBC von 1380 auf 1450 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Erträge der britischen Großbank hätten im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf der anderen Seite seien die Kosten höher als erwartet gewesen und der Aktienrückkauf falle geringer aus als angenommen./rob/bek/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:25 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Neutral
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
14.50 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
15.28 £
|
Abst. Kursziel*:
-5.13%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
15.29 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.18%
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
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