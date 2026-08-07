Canopy Growth Aktie 131680879 / CA1380357048
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07.08.2026 12:06:00
Ausblick: Canopy Growth zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Das sind die Schätzungen der Experten für die anstehende Canopy Growth-Bilanz.
Canopy Growth wird am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,059 CAD gegenüber -0,220 CAD im Vorjahresquartal.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 82,7 Millionen CAD - das wäre ein Zuwachs von 14,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 72,1 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,194 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,880 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 348,1 Millionen CAD, gegenüber 284,6 Millionen CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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