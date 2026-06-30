freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
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freenet Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Freenet mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Buy" belassen. Entgegen der offiziellen Ankündigung für den 13. August gehe er davon aus, dass der Mobilfunk- und TV-Anbieter bereits am 12. August nach Börsenschluss seine Zahlen veröffentlichen werde, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Die Entwicklung im zweiten Quartal dürfte der zum Jahresauftakt ähneln. Der Experte rechnet mit einem 26-prozentigen Umsatzanstieg, hält aber Rückgänge des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebitda) sowie des Barmittelzuflusses um 9 beziehungsweise 11 Prozent für möglich./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: freenet AG Buy
|
Unternehmen:
freenet AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
33.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22.38 €
|
Abst. Kursziel*:
47.45%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
22.42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47.19%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
Nachrichten zu freenet AG
|
09:28
|Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX startet mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
09:28
|MDAX aktuell: MDAX beginnt Mittwochssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
30.06.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
30.06.26
|Börse Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
30.06.26
|XETRA-Handel: TecDAX am Dienstagnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
30.06.26
|XETRA-Handel: MDAX am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
30.06.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX mittags mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
30.06.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu freenet AG
|09:27
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|23.06.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|21.05.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|freenet Sell
|UBS AG
|09:27
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|23.06.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|21.05.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|freenet Sell
|UBS AG
|09:27
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|16.04.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.04.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.05.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|freenet Sell
|UBS AG
|19.03.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|freenet Sell
|UBS AG
|26.02.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.06.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|23.06.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|16.04.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|15.04.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|freenet AG
|20.58
|-4.19%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:27
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freenet Buy
|09:26
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AB InBev Hold
|09:25
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London Stock Exchange Buy
|09:25
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JP Morgan Chase & Co.
Nike Neutral
|08:56
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Deutsche Bank AG
Vestas Wind Systems A-S Hold
|08:47
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Deutsche Bank AG
Renault Hold
|08:42
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Deutsche Bank AG
Nordex Buy