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freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5

20.58
CHF
-0.90
CHF
-4.19 %
09:51:07
SWX
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01.07.2026 09:27:20

freenet Buy

freenet
20.67 CHF -0.97%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Freenet mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Buy" belassen. Entgegen der offiziellen Ankündigung für den 13. August gehe er davon aus, dass der Mobilfunk- und TV-Anbieter bereits am 12. August nach Börsenschluss seine Zahlen veröffentlichen werde, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Die Entwicklung im zweiten Quartal dürfte der zum Jahresauftakt ähneln. Der Experte rechnet mit einem 26-prozentigen Umsatzanstieg, hält aber Rückgänge des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebitda) sowie des Barmittelzuflusses um 9 beziehungsweise 11 Prozent für möglich./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 08:10 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: freenet AG Buy
Unternehmen:
freenet AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
33.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
22.38 € 		Abst. Kursziel*:
47.45%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
22.42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
47.19%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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freenet AG 20.58 -4.19% freenet AG