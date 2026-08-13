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Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704

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13.08.2026 17:05:41

Carl Zeiss Meditec Halten

Carl Zeiss Meditec
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Carl Zeiss Meditec von 26 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das dritte Quartal des Medizintechnikkonzerns habe eine Stabilisierung der Geschäfte signalisiert, schrieb Sven Kürten am Donnerstag zu den vor einer Woche vorgelegten Zahlen. Unter anderem durch das Vorwärtsrollieren seines Bewertungsmodells habe er trotz gesenkter Gewinnschätzungen den fairen Wert für die Aktie angehoben./ck/rob/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Halten
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Halten 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Sven Kürten 		KGV*:
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11.08.26 Carl Zeiss Meditec Sell UBS AG
10.08.26 Carl Zeiss Meditec Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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