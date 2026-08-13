Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
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Carl Zeiss Meditec Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Carl Zeiss Meditec von 26 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das dritte Quartal des Medizintechnikkonzerns habe eine Stabilisierung der Geschäfte signalisiert, schrieb Sven Kürten am Donnerstag zu den vor einer Woche vorgelegten Zahlen. Unter anderem durch das Vorwärtsrollieren seines Bewertungsmodells habe er trotz gesenkter Gewinnschätzungen den fairen Wert für die Aktie angehoben./ck/rob/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Halten
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
29.36 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
30.38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Sven Kürten
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
|
17:58
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX am Mittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
12.08.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
12.08.26
|TecDAX aktuell: TecDAX notiert am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
12.08.26
|XETRA-Handel: mittags Gewinne im SDAX (finanzen.ch)
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|17:05
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|11.08.26
|Carl Zeiss Meditec Sell
|UBS AG
|10.08.26
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17:05
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|11.08.26
|Carl Zeiss Meditec Sell
|UBS AG
|10.08.26
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Carl Zeiss Meditec Sell
|UBS AG
|07.08.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:05
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
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Aktuelle Aktienanalysen
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|17:18
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