Carl Zeiss Meditec 27.93 CHF -0.22% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Carl Zeiss Meditec von 26 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das dritte Quartal des Medizintechnikkonzerns habe eine Stabilisierung der Geschäfte signalisiert, schrieb Sven Kürten am Donnerstag zu den vor einer Woche vorgelegten Zahlen. Unter anderem durch das Vorwärtsrollieren seines Bewertungsmodells habe er trotz gesenkter Gewinnschätzungen den fairen Wert für die Aktie angehoben./ck/rob/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.