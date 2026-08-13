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Speicherchips & KI-Boom 13.08.2026 22:04:18

Sandisk-Aktie schiesst hoch: Konzern wagt sich mit ambitionierter Prognose vor

Sandisk-Aktie schiesst hoch: Konzern wagt sich mit ambitionierter Prognose vor

Ein Investor Day mit neuen Mehrjahreszielen lässt die Sandisk-Aktie am Donnerstag explodieren. Das steckt hinter den ambitionierten Wachstumsprognosen.

Sandisk
1311.01 CHF 2.25%
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  • Sandisk stellt erstmals ein Finanzmodell bis ins Geschäftsjahr 2030 vor
  • Speicherchip-Hersteller will künftig den gesamten überschüssigen Cashflow ausschütten
  • Neue Abnahmeverträge sollen einen Grossteil der Produktion langfristig sichern

Sandisk hat am heutigen Donnerstag auf seinem Investor Day unter dem Titel In Focus 2026 ein mehrjähriges Finanzmodell für die Geschäftsjahre 2028 bis 2030 vorgestellt. Der Speicherchip-Hersteller rechnet für diesen Zeitraum mit deutlich zweistelligem Umsatzwachstum und hohen Margen, gestützt auf die anhaltend starke Nachfrage nach Flashspeicher für KI-Rechenzentren. An der NASDAQ zog die Aktie letztlich um kräftige 13,67 Prozent auf 1'528,11 US-Dollar an.

Neues Finanzmodell bis 2030

Sandisk, ein Entwickler und Hersteller von Datenspeicherlösungen auf Basis von NAND-Flash-Technologie, erwartet für diesen Zeitraum ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Zehnerbereich. Die Non-GAAP-Bruttomarge soll bei rund 80 Prozent liegen, die Non-GAAP-Operating-Marge bei rund 75 Prozent, während die Betriebskosten auf rund 5 Prozent des Umsatzes begrenzt bleiben sollen. Zusätzlich strebt das Unternehmen eine bereinigte Free-Cashflow-Marge von rund 50 Prozent nach Steuern, Investitionen und Working Capital an.

CFO Luis Visoso kündigte an, künftig 100 Prozent des überschüssigen Cashflows nach Investitionen ins Geschäft an die Aktionäre zurückzugeben. CEO David Goeckeler erklärte laut Unternehmensmitteilung, die aktuelle Leistung sei das Ergebnis einer disziplinierten Umsetzung der im Februar 2025 skizzierten Strategie. Sandisk wurde am 21. Februar 2025 durch die Abspaltung von Western Digital ein eigenständig börsennotiertes Unternehmen.

Langfristverträge sichern Produktion

Nach eigenen Angaben hat Sandisk sogenannte New-Business-Model-Vereinbarungen mit acht Kunden unterzeichnet, die rund 50 Prozent der Bit-Auslieferungen im Geschäftsjahr 2027 und rund zwei Drittel im Geschäftsjahr 2028 abdecken sollen. CEO Goeckeler habe in einem Interview mit Reuters von acht Vereinbarungen mit sechs Kunden im Wert von mindestens 93,9 Milliarden US-Dollar und einer mittleren Laufzeit von vier Jahren gesprochen. Der adressierbare Markt für Enterprise-Datacenter-Flashspeicher soll bis 2030 nach Unternehmensangaben auf 1,2 Zettabyte wachsen, getrieben vom steigenden Speicherbedarf von KI-Inferenz-Workloads.

Technologisch stellte Sandisk beim Investor Day die neue BiCS9-QLC- und BiCS10-QLC-Technologie vor, wobei letztere gegenüber der Vorgängergeneration BiCS8 eine um 60 Prozent höhere Bit-Dichte erreichen soll. Zudem gewinnt die firmeneigene HBF-Technologie für High Bandwidth Flash bei KI-Inferenz-Anwendungen an Bedeutung. Bereits am 5. August 2026 hatte Sandisk für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 einen Umsatz zwischen 10,30 und 10,80 Milliarden US-Dollar sowie ein bereinigtes Ergebnis je Aktie zwischen 44 und 46 US-Dollar in Aussicht gestellt, nachdem der Umsatz im vierten Geschäftsquartal auf 8,97 Milliarden US-Dollar gestiegen war. Der Vorstand hatte das Aktienrückkaufprogramm zudem um 14 Milliarden US-Dollar aufgestockt.

Analysten bleiben mehrheitlich optimistisch für die Sandisk-Aktie

Von 16 Analysten empfehlen 14 die Sandisk-Aktie zum Kauf, zwei raten zum Halten, Verkaufsempfehlungen liegen nicht vor. Das mittlere Kursziel liegt bei 2'181,25 US-Dollar, die Spanne der Einzelziele reicht von 1'300 bis 3'050 US-Dollar. Evercore ISI-Analyst Amit Daryanani bestätigte am Donnerstag seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 2'800 US-Dollar. Argus Research-Analyst Jim Kelleher hatte seine Einstufung bereits am 7. August 2026 von Hold auf Buy angehoben und ein Kursziel von 1'600 US-Dollar ausgegeben. Jefferies-Analyst Blayne Curtis senkte sein Kursziel am Tag zuvor von 3'000 auf 1'750 US-Dollar, beliess die Einstufung jedoch bei Buy.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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