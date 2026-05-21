freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
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21.05.2026 11:50:38
freenet Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Freenet von 24 auf 23 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Andrew Lee passte seine Schätzungen am Mittwochnachmittag an die jüngsten Quartalsergebnisse sowie aktuelle Trends an./ag/tav;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 14:34 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: freenet AG Sell
|
Unternehmen:
freenet AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
23.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
26.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-12.21%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
26.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11.88%
|
Analyst Name::
Andrew Lee
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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