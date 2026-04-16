freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
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freenet Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Freenet von 34,80 auf 33,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz dürfte im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 28 Prozent gestiegen sein, beim bereinigten operativen Ergebnis drohe aber ein Rückgang um 13 Prozent, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Diese Entwicklung müsse der Mobilfunkanbieter erklären./rob/ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: freenet AG Buy
|
Unternehmen:
freenet AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
33.60 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26.98 €
|
Abst. Kursziel*:
24.54%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
27.12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.89%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
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