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A.P. Moeller - Maersk A-S Aktie 906020 / DK0010244508

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9.43 %
13.08.2026
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13.08.2026 19:07:54

AP Moeller - Maersk A-S (B) Underweight

A.P. Moeller - Maersk A-S
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für A.P. Moller-Maersk von 9200 auf 10000 dänische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das zweite Quartal sei beeindruckend ausgefallen und die Reederei stehe zudem vor einem starken dritten Quartal, schrieb Alexia Dogani am Donnerstag nach dem Bericht der Dänen. Sie sieht noch Spielraum für eine weitere Anhebung der Gewinnprognose für 2026. Die Stimmung sei jedoch auf ihrem Höhepunkt, sodass Vorsicht angebracht sei./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:30 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: A.P. Moeller - Maersk A-S (B) Underweight
Unternehmen:
A.P. Moeller - Maersk A-S (B) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
10’000.00 DKK
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
2’550.00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
19’035.00 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Alexia Dogani 		KGV*:
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