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Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215

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13.08.2026 17:36:09

Hannover Rück Neutral

Hannover Rück
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Neutral" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Kamran M Hossain passte am Donnerstag seine Schätzungen an die Ergebnisse des Versicherers für das zweite Quartal an. Seine Prognose für den Jahresüberschuss hob er leicht an, sie liegt aber weiterhin über dem vom Unternehmen bestätigten Zielwert./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:24 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Hannover Rück Neutral
Unternehmen:
Hannover Rück 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
270.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
249.00 € 		Abst. Kursziel*:
8.43%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
248.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.52%
Analyst Name::
Kamran M Hossain 		KGV*:
-
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17:36 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:38 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:07 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
12.08.26 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
12.08.26 Hannover Rück Buy UBS AG
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