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MDAX aktuell 13.08.2026 09:28:22

MDAX aktuell: MDAX zeigt sich zum Start leichter

MDAX aktuell: MDAX zeigt sich zum Start leichter

Der MDAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.

PUMA
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Am Donnerstag tendiert der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0.14 Prozent tiefer bei 32’290.59 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 355.607 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0.245 Prozent stärker bei 32’414.31 Punkten, nach 32’335.17 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 32’414.31 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 32’290.17 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der MDAX bereits um 0.603 Prozent nach. Vor einem Monat, am 13.07.2026, wurde der MDAX mit 31’981.81 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, lag der MDAX noch bei 31’400.41 Punkten. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 13.08.2025, bei 30’925.12 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 4.23 Prozent. Bei 33’547.52 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26’803.25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 6.79 Prozent auf 100.60 EUR), Siltronic (+ 2.10 Prozent auf 84.95 EUR), Sartorius vz (+ 1.74 Prozent auf 240.10 EUR), Bechtle (+ 1.10 Prozent auf 35.02 EUR) und PUMA SE (+ 0.82 Prozent auf 26.91 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil LANXESS (-5.65 Prozent auf 15.04 EUR), WACKER CHEMIE (-2.83 Prozent auf 92.80 EUR), Aurubis (-2.61 Prozent auf 171.50 EUR), K+S (-2.43 Prozent auf 14.47 EUR) und JENOPTIK (-1.99 Prozent auf 40.46 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im MDAX auf

Aktuell weist die thyssenkrupp-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. 298’110 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 40.089 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3.27 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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