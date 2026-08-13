Börsianer in Frankfurt warten auf Impulse: MDAX mittags wenig verändert

Um 12:09 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0.00 Prozent fester bei 32’335.28 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 355.607 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0.245 Prozent auf 32’414.31 Punkte an der Kurstafel, nach 32’335.17 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 32’258.37 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 32’414.31 Punkten lag.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0.465 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, bewegte sich der MDAX bei 31’981.81 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, wurde der MDAX auf 31’400.41 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, betrug der MDAX-Kurs 30’925.12 Punkte.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 4.38 Prozent nach oben. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 9.77 Prozent auf 103.40 EUR), Siltronic (+ 2.88 Prozent auf 85.60 EUR), HENSOLDT (+ 2.54 Prozent auf 94.46 EUR), thyssenkrupp (+ 2.50 Prozent auf 12.71 EUR) und RENK (+ 1.75 Prozent auf 51.12 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen LANXESS (-6.78 Prozent auf 14.86 EUR), K+S (-3.84 Prozent auf 14.26 EUR), Aurubis (-2.95 Prozent auf 170.90 EUR), RTL (-2.74 Prozent auf 31.95 EUR) und Nordex (-2.33 Prozent auf 39.38 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im MDAX ist die thyssenkrupp-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’237’627 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40.089 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Unter den MDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch