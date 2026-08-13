grenke Aktie 28741392 / DE000A161N30
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zugeh. Wertpapiere
13.08.2026 17:18:35
grenke Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Grenke von 21 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Leasinganbieter schlage sich gut im schwierigen Umfeld, schrieb Philipp Häßler am Donnerstag nach den Quartalszahlen. Grenke leide weiter unter den hohen Insolvenzzahlen in Europa, bleibe aber attraktiv bewertet./rob/ajx/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: grenke AG Kaufen
|
Unternehmen:
grenke AG
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
11.70 €
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Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
11.44 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Philipp Dr. Häßler
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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